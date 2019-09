A SulAmérica lançou um novo aplicativo de vistoria para sinistros de baixa complexidade. Chamado “Vistoria Fácil”, a ferramenta permite que o próprio segurado tire fotos do ocorrido e agende com sua oficina de preferência em até duas horas úteis.

Já no mercado desde o início deste mês, o aplicativo está disponível para os clientes da carteira de automóveis da SulAmérica e também pode ser usado em caso de sinistros com danos a terceiros. A estimativa é de que cerca de 30% dos sinistros possam ser resolvidos com o aplicativo.

Segundo diretor de sinistro auto da SulAmérica, Renato Roperto, a ferramenta vem como estratégia de avanço tecnológico da seguradora. “Não podemos tratar todos os clientes com o mesmo processo. A ideia é, aos poucos, começar a avançar e colocar outras alternativas junto”, afirma. /Agências