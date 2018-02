A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,631 bilhões até a segunda semana de fevereiro, resultado de exportações de US$ 7,326 bilhões e importações de US$ 4,696 bilhões. De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 15, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o resultado comercial acumula um saldo positivo de US$ 5,399 bilhões no ano.

Na primeira semana de fevereiro (de 1 a 4), que teve apenas dois dias úteis, o superávit foi de US$ 41 milhões. Na segunda semana (de 5 a 11), a balança teve saldo positivo de US$ 2,590 bilhões. A expectativa do governo é encerrar 2018 com superávit de cerca de US$ 50 bilhões.

Nas duas primeiras semanas de fevereiro, as exportações cresceram 21,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Destaque para o crescimento nas vendas de manufaturados (87%), com a exportação de plataformas de petróleo. Também houve alta nas exportações de semimanufaturados (4,5%), mas queda na de produtos básicos (-21,2%), provocada por redução, principalmente, nas vendas de petróleo em bruto, soja em grão, minério de ferro, carnes de frango e suína.

Já as importações cresceram 10,6% em relação a fevereiro de 2017, com aumento nas compras de químicos orgânicos e inorgânicos (39,6%), automóveis e partes (29,5%), instrumentos de ótica e precisão (26,2%), produtos plásticos (25,8%) e equipamentos eletroeletrônicos (25,1%).

A balança semanal foi divulgada excepcionalmente nesta quinta-feira por conta do carnaval, mas voltará a ser informada às segundas-feiras a partir do dia 19.