Abono terá aumento com novo valor do salário mínimo

Surpresa no PIS/Pasep 2026: quem vai receber e o novo valor do abono

Surpresa no PIS/Pasep 2026: quem vai receber e o novo valor do abono

Os trabalhadores do setor público e privado já podem se programar para receber os valores do abono salarial do PIS-Pasep de 2026. O pagamento do abono está confirmado, e deve ter aumento. Veja quem está apto a receber e conheça as regras.

Quem tem direito ao abono salarial do PIS-Pasep?

Existem critérios a serem atendidos pelos trabalhadores para ter acesso ao PIS 2026. São eles:

É preciso estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

Ter recebido até 2 salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2025);

Ter os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2025).

A consulta pode ser feita por dois meios: tanto pelo site Gov.br e pela Carteira de Trabalho Digital.

Qual o valor do abono salarial?

O valor do PIS-Pasep vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou com carteira assinada no ano base. Se ela trabalhou durante os 12 meses em 2026, vai receber o valor integral do benefício, que é de um salário mínimo. O pagamento deve subir para R$ 1,630,00.c

Agora, se o indivíduo trabalhou por apenas um mês em 2026, vai receber o equivalente a 1/12 do salário, e assim sucessivamente.

Leia também: o que é inflação?