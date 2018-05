O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira que o acordo para compensação de perdas com planos econômicos irá injetar até 12 bilhões de reais na economia brasileira, o que representará um efeito positivo semelhante ao da liberação de recursos de contas inativas do FGTS no ano passado.

"Embora o problema fosse complexo, a solução encontrada trará benefícios diretos para os poupadores e para o conjunto da economia. Como disse, serão bilhões de reais a reforçar o orçamento das famílias, mas, especialmente, a circular na economia brasileira", disse Temer em discurso durante cerimônia de lançamento de plataforma de adesão ao planos econômicos.

O acordo sobre os planos econômicos foi firmado entre poupadores e bancos para compensar perdas com expurgos inflacionários causadas pelos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e II das décadas de 1980 e 1990.

O acordo deve encerrar mais de 1 milhão de ações e recursos que hoje tramitam nos tribunais.