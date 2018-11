O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Luis Felipe Vital, afirmou nesta segunda-feira que o Tesouro Nacional segue com a mesma estratégia de alguns meses atrás, de aumentar oferta de títulos prefixados e reduzir a de LFTs, com a diferença de que, agora, vê quadro mais positivo do ponto de vista interno.

"O Tesouro não vai ser fator de pressão nos mercados, vai sempre respeitar as condições de mercado", disse. "A estratégia é a mesma, a diferença é que estamos vendo cenário mais positivo no mercado doméstico", completou.

Olhando para o cenário externo, contudo, Vital ressaltou que o Tesouro não está vendo melhora compatível para realização de emissão externa.

