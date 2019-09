O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2020 prevê que as despesas totais devem chegar a R$ 1,479 trilhão no próximo ano. É um aumento de 5,4% em relação aos gastos totais estão estimados em R$ 1,403 trilhão para este exercício.

O PLOA de 2020 apresentado na última sexta-feira pelo Ministério da Economia considera uma projeção de receita primária total R$ 1,644 trilhão no próximo ano. A última avaliação bimestral apontava receitas totais de R$ 1,54 trilhão para este ano.

Já a previsão de receita líquida – livre de transferências – está em R$ 1,355 trilhão em 2020. Para 2019, a projeção é de R$ 1,264 trilhão. O PLOA prevê receitas com concessões chegarão a R$ 21,063 bilhões em 2020, ante R$ 17,066 bilhões. Já as receitas com royalties de exploração mineral devem somar R$ 68,243 bilhões em 2020. /Estadão Conteúdo