Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que serão divulgados ainda no período da tarde desta quarta-feira, 22, pelo Ministério do Trabalho, mas que já estão no banco de dados do Caged, indicam que o mês de julho terminou com a criação líquida de 3.399 empregos com contrato intermitente e abertura de outras 813 vagas pelo sistema de jornada parcial. Somados, os dois novos contratos criaram 4.212 empregos no mês passado.

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, julho teve criação de 4.951 vagas com contrato intermitente ao mesmo tempo em que houve fechamento de 1.552 postos sob esse novo regime.

Entre os Estados com o maior número de contratações líquidas nesta modalidade, estão São Paulo (saldo positivo de 1.173), Minas Gerais (464) e Rio de Janeiro (367).

Já as contratações de trabalhadores em regime de tempo parcial tiveram total de 4.643 contratações e 3.830 desligamentos no mês.

Os maiores saldos foram registrados no Rio de Janeiro (210), São Paulo (154) e Ceará (103).