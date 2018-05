O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, defende que o governo mude a política de reajuste do diesel com escalonamento de três meses, reduza impostos como o PIS/Cofins sobre o preço do combustível e acabe com a cobrança do pedágio dos caminhões que trafegam vazios.

Bueno chegou neste início de tarde de quarta-feira, 23, no Palácio do Planalto para reunião com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e dos Transportes, Valter Casimiro. Outras associações de caminhoneiros também participam do encontro.

Neste momento, acontece uma reunião entre o presidente Michel Temer, Padilha, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Em seguida, Padilha deve se reunir com as associações.