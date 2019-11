Três entre nove grupos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram deflação em outubro, informou nesta quinta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As quedas ocorreram em Habitação (-0,61%), Comunicação (-0,01%) e Artigos de Residência (-0,09%).

Na direção contrária, os custos aumentaram nos grupos Alimentação e Bebidas (0,05%), Vestuário (0,63%), Despesas pessoais (0,20%), Educação (0,03%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,40%) e Transportes (0,45%).

No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, a maior pressão foi do item plano de saúde (com alta de 0,59% e impacto de 0,03 ponto porcentual). Os preços de artigos de higiene pessoal subiram 0,94%, com impacto de 0,02 ponto porcentual.

No grupo Vestuário, os destaques foram roupa feminina (0,98%), roupa masculina (0,38%) e roupa infantil (0,30%). As joias e bijuterias mostraram aceleração, passando de uma alta de 1,92% em setembro para 2,23% em outubro.

"Teve aumento da cotação do ouro, isso pode ter influenciado o preço das joias. Em Vestuário, a gente está em período de lançamento de nova coleção", justificou Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.