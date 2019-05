WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que ficará feliz em manter as tarifas sobre as importações chinesas, acrescentando que a China está equivocada se espera negociar o comércio mais tarde com um governo democrata.

"A razão para o recuo e tentativa de renegociação do acordo comercial pela China é a sincera esperança de que eles possam negociar com Joe Biden ou um dos democratas muito fracos", publicou Trump no Twitter.

"Adivinhe, isso não vai acontecer! A China acaba de nos informar que eles (vice-premiê) estão chegando aos EUA para fazer um acordo. Veremos, mas estou muito feliz com mais de 100 bilhões de dólares por ano em tarifas enchendo os cofres dos EUA", acrescentou.

(Por Makini Brice)