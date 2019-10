WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta segunda-feira uma declaração otimista sobre as negociações desta semana com a China, que visam encerrar a guerra comercial entre as duas superpotências econômicas.

"Acreditamos que há uma chance de fazermos algo muito substancial", disse ele sobre as conversas, que acontecerão no final desta semana.

No entanto, Trump também afirmou que espera que a China encontre uma resolução humana para os protestos políticos em Hong Kong, e que a situação tem o potencial para afetar as negociações comerciais.

(Reportagem de Jeff Mason)