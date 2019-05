WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que as negociações comerciais entre Estados Unidos e China continuarão no futuro e que as tarifas dos EUA podem ou não ser removidas, dependendo do resultado das negociações.

A mensagem de Trump, publicada no Twitter, enviou um sinal para os mercados financeiros de que, apesar de um revés significativo entre os dois lados na última semana, as negociações em Washington na quinta e nesta sexta-feira não resultaram em colapso total.

"Ao longo dos últimos dois dias, os Estados Unidos e a China mantiveram conversas francas e construtivas sobre o status das relações comerciais entre os dois países", disse Trump no Twitter, elogiando sua relação com o presidente chinês, Xi Jinping, e dizendo que as negociações continuariam.

"Enquanto isso, os Estados Unidos impuseram tarifas à China, que podem ou não ser removidas dependendo do que acontecer com relação a futuras negociações!" acrescentou o presidente norte-americano.

(Reportagem de Jeff Mason)