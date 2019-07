WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que o Federal Reserve faça um grande corte de juros, afirmando estar decepcionado com o banco central dos EUA e que a autoridade monetária o deixou em desvantagem ao não agir mais cedo.

"Gostaria de ver um grande corte e gostaria de ver o aperto quantitativo parar imediatamente", disse Trump a repórteres na Casa Branca.

"Estou decepcionado com o Fed. Acho que eles agiram rápido demais, e acho que já foi provado que estou certo... O Fed está frequentemente errado", completou.

Trump fez as declarações pouco antes do início da reunião de dois dias do Federal Reserve nesta terça e quarta-feiras.

O chairman do Fed, Jerome Powell, sinalizou neste mês que o banco central vai afrouxar a política monetária conforme os EUA enfrentam obstáculos devido ao crescimento global fraco, e tensões comercial e possível saída desordenada do Reino Unido da União Europeia.

(Por Alexandra Alper)