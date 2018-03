O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta manhã em sua conta oficial no Twitter que está "ansioso" por uma reunião às 17h30 (de Brasília). Pelo teor da mensagem, na pauta do encontro estará a questão das tarifas que Trump anunciou na semana passada que imporá às importações de aço e alumínio. Segundo a imprensa americana, a assinatura do decreto sobre o tema pode ocorrer ainda na tarde de hoje.

"Estou ansioso para a reunião de hoje às 15h30 [17h30 de Brasília] na Casa Branca. Nós temos de proteger nossos setores de aço e alumínio, enquanto ao mesmo tempo mostrar grande flexibilidade e cooperação com aqueles que são verdadeiros amigos e nos tratam de modo justo tanto no comércio como na questão militar", afirmou Trump.