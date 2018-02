O governo bloqueou R$ 16,2 bilhões em despesas do Orçamento de 2018, sendo R$ 8 bilhões por cautela com receitas previstas via privatização da Eletrobras e outros R$ 8,2 bilhões com remanejamento de gastos, que precisam de aval do Congresso ainda.

Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, a incorporação de menores gastos com abono e seguro desemprego (-R$ 5,69 bilhões) e maiores receitas com royalties do petróleo por conta do aumento do preço da commoditie (+ R$ 6,56 bilhões) foram os principais fatores que fizeram o governo calcular folga de R$ 4 bilhões em relação à meta de déficit primário, de R$ 159 bilhões.

O governo espera R$ 12,2 bilhões com a privatização da Eletrobras, receita mantida no Orçamento agora mas, em função da cautela com a operação, decidiu criar uma “reserva de contingência” de R$ 8 bilhões, cifra que é a diferença dos R$ 4 bilhões com a margem positiva do resultado primário e a receita esperada com a venda da estatal.

Os outros R$ 8,2 bilhões do bloqueio serão objeto de um projeto de lei que o governo enviará ao Congresso para remanejar recursos de algumas áreas para outras. Em coletiva de imprensa, o ministrou afirmou que a reserva não é um contingenciamento tradicional, que congela de maneira geral os gastos, incluindo as emendas parlamentares. Feito desta maneira, o bloqueio de agora afeta apenas as despesas do Executivo, que serão cortadas de modo linear.

A FecomercioSP avaliou como positivo o bloqueio de R$ 16 bilhões do governo para cumprir a meta fiscal. “Com a expectativa de melhora da economia, de crescimento de 3%, pode-se buscar um déficit nas contas públicas menor do que nos anos anteriores e a equipe econômica dá um sinal importante ao mercado de luta contínua para o controle das finanças do País”, ressaltou a entidade por meio de nota.

A FecomercioSP reforçou ainda a importância da aprovação da reforma da previdência ainda neste mês. “Se passar deste mês dificilmente encontrará outra oportunidade de votação neste complicado ano eleitoral”, afirmou. “Este bloqueio contribui de forma paliativa, mas o contexto geral das finanças públicas ainda é muito delicado para o longo prazo”, complementou.