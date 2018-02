O valor da cesta básica no município de São Paulo ficou praticamente estável (-0,003%), de 26 de janeiro a 1º de fevereiro, revelou pesquisa divulgada ontem da Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, com o Dieese.

O preço médio, que no dia 24 de janeiro era R$ 654,97 passou para R$ 654,95 no dia 1º de fevereiro. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: queda de 0,07% em Alimentação e altas em Limpeza (0,34%) e Higiene Pessoal (0,42%). / Da Redação