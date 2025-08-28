Veja as capitais mais populosas do Brasil em 2025

A população do Brasil chegou a 213,4 milhões de habitantes em 2025, segundo as Estimativas da População IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgadas neste 28 de agosto de 2025. A pesquisa revela também as capitais mais populosas.

Quais as capitais mais populosas do Brasil?

1º — São Paulo (SP) – 11.904.961 (0,08%)

2º — Rio de Janeiro (RJ) – 6.730.729 (0,01%)

3º — Brasília (DF) – 2.996.899 (0,47%)

4º — Fortaleza (CE) – 2.578.483 (0,16%)

5º — Salvador (BA) – 2.564.204 (-0,18%)

6º — Belo Horizonte (MG) – 2.415.872 (-0,02%)

7º — Manaus (AM) – 2.303.732 (1,05%)

8º — Curitiba (PR) – 1.830.795 (0,09%)

9º — Recife (PE) – 1.588.376 (0,04%)

10º — Goiânia (GO) – 1.503.256 (0,58%)

11º — Belém (PA) – 1.397.315 (-0,09%)

12º — Porto Alegre (RS) – 1.388.794 (-0,04%)

13º — São Luís (MA) – 1.089.215 (0,11%)

14º — Maceió (AL) – 994.952 (0,05%)

15º — Campo Grande (MS) – 962.883 (0,87%)

16º — Teresina (PI) – 905.692 (0,34%)

17º — João Pessoa (PB) – 897.633 (1,01%)

18º — Natal (RN) – 784.249 (-0,14%)

19º — Cuiabá (MT) – 691.875 (1,31%)

20º — Aracaju (SE) – 630.932 (0,33%)

21º — Florianópolis (SC) – 587.486 (1,93%)

22º — Porto Velho (RO) – 517.709 (0,55%)

23º — Macapá (AP) – 489.676 (0,51%)

24º — Boa Vista (RR) – 485.477 (3,26%)

25º — Rio Branco (AC) – 389.001 (0,30%)

26º — Vitória (ES) – 343.378 (0,17%)

27º — Palmas (TO) – 328.499 (1,51%)

O levantamento detalha ainda a população de todos os municípios brasileiros, agora 5.571, com a criação de Boa Esperança do Norte (MT), que estreia com 5.877 moradores. A lista inclui também o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha.

Os dados das capitais mais populosas servem de base para o Tribunal de Contas da União (TCU) calcular o Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência em indicadores econômicos e sociais nos intervalos entre censos. As estimativas levam em conta mudanças territoriais posteriores ao Censo de 2022 e têm como marco 1º de julho de 2025.

Segundo o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de expansão populacional continua em queda. “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já havia sido sinalizado pelo Censo de 2022 e pelas projeções populacionais”, afirmou.

As capitais somaram 49,3 milhões de habitantes em 2025, o equivalente a 23,1% da população nacional. O crescimento nas cidades com mais de 1 milhão de moradores ficou abaixo de 1%, com exceção de Manaus (AM), que avançou 1,05%.

Cinco capitais registraram retração populacional: Salvador (BA), -0,18%; Belo Horizonte (MG), -0,02%; Belém (PA), -0,09%; Porto Alegre (RS), -0,04%; e Natal (RN), -0,14%. As capitais mais centrais tendem a perder moradores para o entorno conurbado. O movimento é do centro para a periferia. Em quase todos os casos, houve aumento populacional na região metropolitana.

Na direção contrária, Boa Vista (RR) liderou o crescimento percentual, com alta de 3,26% entre 2024 e 2025, impulsionada pela chegada de imigrantes venezuelanos. Também tiveram avanços expressivos Florianópolis (SC), 1,93%; Palmas (TO), 1,51%; e Cuiabá (MT), 1,31%.

“Santa Catarina recebe tanto venezuelanos quanto haitianos, além de migrantes internos, o que ajuda a explicar a alta em Florianópolis. Cuiabá também cresce com a migração interna. Já Palmas, que teve expansão intensa em décadas anteriores, mostra agora um ritmo mais moderado”observou o gerente do IBGE.