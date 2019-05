A dívida pública federal do Brasil caiu 1% em abril sobre março, a R$ 3,879 trilhões, ainda distante da meta estabelecida para o ano, mas ainda assim o Tesouro Nacional destacou ontem que segue confiando numa convergência ocorrendo à frente.

O alvo no Plano Anual de Financiamento (PAF) é de um estoque da dívida entre R$ 4,1 trilhões a R$ 4,3 trilhões em 2019. Em coletiva de imprensa, o coordenador-geral de Operações da Dívida Pública do Tesouro, Luis Felipe Vital, afirmou que neste ano há uma concentração maior de títulos da dívida pública vencendo no primeiro semestre -- R$ 450 bilhões, ante R$ 312 bilhões em igual período de 2018.

"De tudo que teria que ser feito de rolagem de dívida em 2018, 46% era no primeiro semestre e em 2019 69% é no primeiro semestre. Então isso faz com que ao longo dos primeiros meses do ano nós tenhamos resgates líquidos. Esses resgates líquidos contribuem para que o estoque nesse momento esteja menor", explicou.

Ao longo do ano, à medida que a estratégia do Tesouro for sendo executada, emissões líquidas passarão a ocorrer, principalmente em função dos menores vencimentos. "Do ponto de vista do Tesouro Nacional nós temos total confiança ... de que estamos convergindo para as bandas do PAF", disse Vital. Em abril, a dívida pública mobiliária interna teve recuo de 1,09%, a R$ 3,723 trilhões, diante do resgate líquido de R$ 69,36 bilhões e da apropriação positiva de juros de R$ 28,8 bilhões.

Já a dívida externa teve alta de 1,03% na mesma base de comparação, encerrando abril em R$ 155,29 bilhões. No período, o dólar acumulou alta de 0,19%. /Reuters