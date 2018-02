As vendas de implementos rodoviários em janeiro cresceram 53,1% na comparação com o mesmo mês de 2017, com a entrega de 5,331 mil unidades, ante 3,482 mil, informou na manhã desta quinta-feira, 8, a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir)

O segmento pesado (reboques e semirreboques) teve 2,391 mil emplacamentos, alta de 62,99%. O setor leve (carroceria sobre chassis) vendeu 2,940 mil produtos, aumento de 45,91%.

"O primeiro mês do ano costuma ser um período de vendas menores, porém estamos saindo da crise e o reflexo é esse desempenho elevado em comparação ao exercício anterior", afirmou o presidente da Anfir, Alcides Braga, por meio de nota.