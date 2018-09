As vendas da indústria de materiais de construção em agosto no País subiram 0,5% em relação a agosto de 2017 e aumentaram 1,2% em relação a julho de 2018. O crescimento acumulado nos últimos 12 meses chegou a 1,9%, enquanto no acumulado do ano a alta foi de 1,2%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 11, pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

Os materiais de base tiveram alta de 2,1% em relação ao mesmo mês em 2017 e cresceram 1,2% em relação ao mês anterior. Os materiais de acabamento, por outro lado, indicaram baixa de 1,6% em relação a agosto de 2017 e crescimento de 0,8% em relação ao mês anterior.

"Observamos um mês de estabilidade nos nossos indicadores, mantendo a tendência de retomada do crescimento", afirmou, em nota, Rodrigo Navarro, presidente da associação. "Nossa expectativa é de continuidade para essa recuperação do setor até o final do ano, em linha com a previsão de fecharmos 2018 com alta de 1,5% nas vendas", completou.

Se confirmada a projeção de crescimento em 2018, a indústria de materiais de construção terá uma inflexão nas vendas após três anos consecutivos de queda.