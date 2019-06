A Visa lançou uma nova rede para ajudar instituições financeiras a processar pagamentos internacionais em nome de clientes corporativos com maior rapidez e menor custo operacional, a empresa informou nesta terça-feira.

O lançamento da rede Visa B2B Connect engloba 30 corredores comerciais em todo o mundo e deverá se expandir para 90 mercados até o fim do ano, disse a Visa.

A rede busca simplificar os pagamentos internacionais, permitindo transações de negócios diretamente de seu banco para o banco beneficiário, disse a Visa.

A medida é parte do esforço da Visa para ampliar seu alcance além dos pagamentos com cartão de crédito, onde é um dos principais players do mundo.

"Ao criar uma solução que facilita as transações diretas entre bancos, estamos eliminando o atrito associado aos principais pontos problemáticos da indústria", disse Kevin Phalen, vice-presidente global da Visa Business Solutions, em comunicado.