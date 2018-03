A Volkswagen anunciou a convocação nesta segunda-feira, 12, de 15 unidades de Gol, Voyage e Up!, (veja lista de chassis abaixo) devido a um defeito na suspensão, e outras duas unidades do Golf por falha no airbag do passageiro, que pode não abrir corretamente em caso de colisão.

No caso dos modelos Gol, Voyage (modelo 2018) e Up!, a chamada é para trocar as porcas de fixação do pivô da suspensão dianteira esquerda. Segundo a fabricante, existe a possibilidade do pivô se soltar, com risco de acidentes graves.

O reparo gratuito deve levar cerca de 30 minutos.

O risco também é grave no caso dos modelos Golf (modelo 2015). De acordo com a Volks, em caso de colisão frontal, o airbag do passageiro pode não funcionar corretamente, aumentando o risco de danos ao passageiro.

O problema nas duas unidades ocorre devido a uma falha no processo de fabricação do airbag, fornecido pela empresa ARC Automotive

A substituição gratuita do airbag frontal do passageiro deve levar cerca de 1 hora.

Confira abaixo os chassis envolvidos:

Gol e Voyage (2018) - JT091835 a JT05117

Up! (2018) - JT547691 a JT550181

Golf (2015) - WVWHD6AU9FW102186 e WVWHE6AU2FW105363