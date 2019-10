Por Noel Randewich

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos fecharam em alta nesta segunda-feira, apoiados por ganhos de Apple, Microsoft e Merck, com investidores deixando de lado os temores causados pela guerra comercial entre EUA e China.

O Dow Jones fechou em alta de 0,36%, a 26.916,83 pontos. O S&P 500 avançou 0,50%, para 2.976,73 pontos, enquanto o Nasdaq Composto subiu 0,75%, para 7.999,34 pontos.

As ações da Apple subiram 2,4%, depois de o presidente-executivo da empresa, Tim Cook, afirmar a um jornal alemão que as vendas do novo iPhone tiveram um forte início, enquanto o JPMorgan elevou sua estimativa para os volumes de embarques. A Apple está enfrentando dificuldades para reverter o encolhimento nas vendas do iPhone em meio à fraca demanda global por smartphones.

Também ajudado por uma alta de 0,9% nas ações da Microsoft, o índice de tecnologia do S&P 500 avançou 1%, liderando os ganhos ante os demais setores.

O entusiasmo em Wall Street ganhou impulso adicional após o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, refutar notícias de que o governo Trump estaria considerando a deslistagem de empresas chinesas das bolsas de valores norte-americanas, ao que Navarro classificou como "fake news".

Preocupações relacionadas a essas notícias haviam levado S&P 500 e Nasdaq para mínimas de mais de três semanas na sexta-feira.

Empresas chinesas listadas nos EUA, Alibaba e Baidu avançaram 0,8% e 1,5%, respectivamente.

(Reportagem adicional de Medha Singh e Sruthi Shankar, em Bengaluru)