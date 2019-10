NOVA YORK (Reuters) - Os índices acionários de Wall Street avançaram nesta quarta-feira por expectativas de progresso nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China, embora as ações tenham devolvido ganhos no final da sessão, após autoridades chinesas declararem que Pequim tem expectativas reduzidas para as conversas desta semana.

O Dow Jones fechou em alta de 0,70%, a 26.346,28 pontos. O S&P 500 subiu 0,91%, para 2.919,47 pontos, enquanto o Nasdaq Composto avançou 1,02%, a 7.903,74 pontos.

(Reportagem de Stephen Culp)