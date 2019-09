Por Uday Sampath Kumar

(Reuters) - As principais bolsas de valores de Wall Street recuavam nesta terça-feira, após dados mostrarem que o setor manufatureiro dos Estados Unidos contraiu pela primeira vez desde 2016 em agosto, aumentando o receio de que uma prolongada guerra comercial entre os EUA e a China possa levar a maior economia do mundo à recessão.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou que seu índice de atividade fabril nacional caiu para 49,1, nível mais baixo desde janeiro de 2016. Em julho, o dado ficou em 51,2. Analistas consultados pela Reuters previam leitura de 51,1 para agosto.

Os dados fracos também pesavam sobre os rendimentos dos Treasuries, com o rendimento do título de dez anos caindo para o menor nível desde julho de 2016. As ações de bancos, sensíveis à taxa de juros, cediam 2%.

O setor industrial --sensível ao noticiário sobre a guerra tarifária-- recuava 1,77%, enquanto as ações de tecnologia perdiam 1,38%.

Em uma escalada da guerra comercial, os Estados Unidos começaram no domingo a impor tarifas de 15% sobre uma variedade de produtos chineses, e a China retaliou com novos impostos sobre o petróleo norte-americano.

Essas tarifas estão tornando os investidores cada vez mais desconfiados em relação às tensões entre as duas maiores economias do mundo, disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.