NOVA YORK (Reuters) - As principais bolsas de valores dos Estados Unidos sofreram fortes quedas nesta terça-feira, impactadas pelo aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que deflagraram temores sobre o crescimento global e afastaram investidores de ativos mais arriscados.

O índice Dow Jones caiu 1,79 por cento, para 25.966,31 pontos. O S&P 500 perdeu 1,65 por cento, para 2.884,09 pontos. E o Nasdaq Composto cedeu 1,96 por cento, para 7.963,76 pontos.

O Dow registrou a maior queda percentual diária desde 3 de janeiro passado. S&P 500 e Nasdaq tiveram o maior declínio desde 22 de março.

A queda do Dow Jones é a segunda maior do ano. A baixa do S&P 500 e do Nasdaq é a terceira mais forte deste ano.

