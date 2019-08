NOVA YORK (Reuters) - Os índices de ações dos Estados Unidos fecharam em queda nesta terça-feira, com os mercados encerrando uma sequência de três dias de alta, sob o peso de papéis do setor financeiro.

Investidores seguiram na expectativa por comentários do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, no final da semana.

O índice Dow Jones caiu 0,65%, para 25.965,70 pontos. O S&P 500 perdeu 0,78%, para 2.900,77 pontos. E o Nasdaq Composto cedeu 0,68%, para 7.948,56 pontos.

(Por April Joyner)