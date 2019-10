Por Sagarika Jaisinghani

(Reuters) - As bolsas de valores de Wall Street tinham um forte começo de sessão nesta terça-feira, com balanços corporativos positivos de JPMorgan Chase, UnitedHealth e Johnson & Johnson atenuando preocupações com as consequências sobre as empresas norte-americanas de uma prolongada guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Às 11:42 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 1%, a 27.054 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,748108%, a 2.988 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 1,12%, a 8.139 pontos.

As ações do JPMorgan Chase subiam 1,7%, alcançando uma máxima em três semanas, depois que a empresa superou com folga as estimativas de Wall Street para seu lucro no terceiro trimestre.

UnitedHealth Group caminhava para registrar sua melhor sessão em três anos, enquanto as ações da Johnson & Johnson miravam seu maior ganho percentual diário desde janeiro, depois que as duas empresas aumentaram suas previsões de lucro.

Essas ações estavam entre as que impulsionavam S&P 500 e Dow Jones e elevavam o setor de saúde S&P a uma máxima em três semanas. Todos os 11 principais setores do S&P tinham alta no pregão.

"Uma boa temporada de balanços com relatórios sólidos e sinais de empresas dizendo que o futuro parece bom aliviaria o medo de uma desaceleração e recessão econômica", disse Andre Bakhos, diretor gerente da New Vines Capital LLC.

Analistas estão prevendo o pior desempenho para os lucros trimestrais em cerca de três anos para as empresas listadas no S&P 500, com o setor industrial entre os mais expostos ao risco devido à a disputa comercial.