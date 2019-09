(Reuters) - Os índices de Wall Street fecharam sem tendência comum nesta quinta-feira, com uma queda nas ações da Apple ofuscando alta nos papéis da Microsoft um dia depois de o Federal Reserve cortar as taxas de juros dos Estados Unidos, em medida já esperada, e deixar a porta aberta para novos afrouxamentos monetários no futuro.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,19%, a 27.094,18 pontos. O S&P 500 encerrou a sessão estável, a 3.006,76 pontos, enquanto o Nasdaq Composto avançou 0,07%, para 8.182,88 pontos.

(Reportagem de Noel Randewich)