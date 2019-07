Por Medha Singh

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos recuavam nesta sexta-feira, caindo em relação às máximas de fechamento, após uma forte recuperação nos dados de emprego em junho, reduzindo as expectativas de um corte agressivo de juros pelo Federal Reserve neste mês.

Às 11:37 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,73%, a 26.770 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,727347%, a 2.974 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,74%, a 8.109 pontos.

O mercado de trabalho norte-americano criou 224 mil novos postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, o maior número em cinco meses, mostraram os dados do Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters previam criação de 160 mil vagas em junho.

Os dados de empregos levaram os investidores a reduzir as apostas de um corte de 50 pontos base nos juros pelo banco central em sua reunião de política monetária em 30 e 31 de julho.

No entanto, a moderação no crescimento dos salários e a evidência crescente de que a economia está desacelerando fortemente ainda podem encorajar o Fed a cortar os juros em 25 pontos-base.

"Ainda é mais provável do que não que o Fed reduza os juros, mas as chances diminuíram um pouco", disse Scott Brown, economista-chefe da Raymond James.

"O corte de 50 pontos-base deve ser completamente desconsiderado neste momento."