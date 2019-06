Sem muito alarde aos concorrentes, a Western Union, principal instituição do segmento de transferências internacionais, informou ontem que sua operação digital no Brasil iniciada no ano passado já representa 12% do faturamento total da unidade.

“Nós não anunciamos isso oficialmente, mas desde o ano passado, o aplicativo da Western Union para celular ou computador prepara as transações e a pessoa pode liquidar no nosso tradicional ponto de atendimento, ou se preferir, a pessoa pode finalizar a operação através de uma transferência para uma conta bancária”, conta o head (responsável) da Western Union no Brasil, Luiz Citro.

Segundo o executivo, o resultado dessa iniciativa de integração entre o digital e a rede de varejo foi um sucesso. “O digital já é 12% do volume no Brasil, e é a operação que mais cresce no mundo, só superado pela Arábia Saudita”, complementou Citro.

O presidente da Global Money Trasfer da Western Union, Odilon Almeida, observou que mesmo com o crescimento dos volumes transmitidos por meios eletrônicos, a expansão da base monetária (dinheiro) no mundo também continua crescendo ano a ano. “Os pagamentos em dinheiro continuam crescendo 1% a 2% no mundo, nos últimos dez anos, é a maior parte dos pagamentos em todo planeta. Aquele que não tem uma solução para cash, diz que o dinheiro [um dia] vai acabar. Nós temos soluções para o dinheiro”, disse.

Odilon relatou que o negócio digital da Western Union fatura em torno de US$ 500 milhões em todo o mundo, ao passo que o volume total da multinacional financeira fatura cerca de US$ 5 bilhões.

Sobre a concorrência de aplicativos como a da britânica TransferWise, Almeida comentou que o competidor é restrito ao digital. “Eles só fazem a transferência de conta para outra conta. Nós fazemos de dinheiro para conta; de conta para dinheiro, e também de conta para conta”, diferenciou.

Questionado pelo DCI, sobre os impactos da proposta do Facebook de lançar a moeda digital Libra, Odilon Almeida contextualizou que divisas virtuais precisam de estabilidade, compliance (para impedir lavagem de dinheiro), e governança. “O Facebook está montando uma fundação que reúne Visa, Mastercard e outras empresas de peso, e a ideia dessa fundação é ter essas três coisas. Se eles tiverem estabilidade, compliance e governança, a moeda deles pode voar. Para a Western Union é simples, nós atuamos hoje com 130 moedas, a Libra (do Facebook) pode ser de número 131, a qualquer momento”, disse.