BRUXELAS (Reuters) - A Croácia apresentou uma proposta formal de aderir ao Mecanismo Europeu de Taxa de Câmbio (ERM-2, na sigla em inglês), um estágio inicial no caminho para a adesão ao euro, disse nesta segunda-feira Mario Centeno, chefe do Eurogroup, que reúne ministros das Finanças da zona do euro.

Os compromissos oferecidos pela Croácia em sua carta foram bem-recebidos pelos ministros das Finanças do bloco em uma reunião nesta segunda-feira, disse Centeno em uma coletiva de imprensa.

(Reportagem de Francesco Guarascio)