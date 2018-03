Crescer de forma mais rápida, mudar a maneira de pensar e conseguir um bom networking. Esses são alguns dos benefícios citados por empreendedores das startups Kavod e No Alvo ao falar sobre sua experiência de passar por uma aceleradora de negócios.

Tanto a Ace como a Startup Farm, as aceleradoras envolvidas com as duas startups citadas, recebem centenas de inscritos em cada programa que lançam. Embora invistam até R$ 150 mil nas novatas, o capital não é o principal chamariz para os empreendedores. Há algo mais no ambiente das aceleradoras.

As duas startups passaram pelos programas em 2017. Tanto a Kavod, que atua oferecendo empréstimos de pessoas físicas para pequenas e médias empresas, como a No Alvo, uma plataforma para comprar mídia off-line, cresceram em faturamento e em equipe.

A Kavod foi acelerada por meio do programa ahead Visa e está na sede da Startup Farm, em São Paulo, desde o início de 2017. Começou sem colaboradores – apenas os dois sócios atuavam – e já contratou três pessoas.

Espaço onde a equipe da Kavod trabalha na Startup Farm, em São Paulo

O serviço da empresa também mudou bastante ao longo do programa. “A gente aprendeu que não é preciso lançar um produto megaestruturado, mas sim um que atenda minimamente a necessidade do cliente”, diz Fabio Neufeld, fundador da Kavod.

Ele e seu sócio, Renato Douek, trabalharam em bancos tradicionais e também aprenderam a digitalizar suas próprias operações ao ter contato com outras startups de serviços financeiros. De acordo com Neufeld, ele passou a utilizar aplicativos e algumas fintechs, evitando ao máximo o uso de bancos.

Surpresa

Apesar de ser desenvolvedor de software, o fundador da No Alvo, Heitor Gomes, tinha experiência na área de publicidade por ter ter trabalhado numa agência. “Eu e meu sócio observamos a dificuldade em comprar mídia off-line e em contatar os donos desses espaços”, explica.

Para solucionar essa questão, Gomes pensou em abrir uma empresa para aproximar o dono do outdoor, por exemplo, com uma empresa interessada em anunciar seu produto no local.

A startup No Alvo trabalha com vista para a Avenida Paulista, em São Paulo

A No Alvo, porém, só surgiu depois de o empreendedor superar muitas dúvidas. Primeiro, passou numa aceleração da Ace, mas ainda estava receoso quanto a apostar em sua empresa. “Tinha dinheiro para comprar um carro ou entrar na aceleradora e me sustentar meses sem ganhar dinheiro”, diz. Optou pelo carro.

Na época, ele duvidava da eficácia das aceleradoras. “Pensava que esse negócio era bobagem”, diz. No entanto, a inquietude falou mais alto. Depois de ter a ideia em 2012, Gomes ficou anos pensando na execução até decidir, de fato, empreender.

Ao passar novamente na aceleração em 2016, o desenvolvedor teve uma surpresa na primeira semana com a Ace. “Eu e meu sócio pensávamos que íamos ficar na programação e desenvolvendo o site, mas pediram para a gente pensar só no produto.”

Gomes seguiu a sugestão e, mesmo com um site simples, foi atrás de clientes para validar sua ideia. De acordo com ele, a aceleradora ajudou muito a No Alvo a entrar no mercado. A primeira venda, por exemplo, foi para a gigante de tecnologia Qualcomm.

A equipe, que também começou apenas com os dois sócios, cresceu e já conta com dez pessoas. A No Alvo já fez cerca de 100 campanhas, sendo a maior parte de seus clientes grandes marcas, como a Nike e a Natura.

Descontração

Trocar o paletó e a calça social por um traje mais despojado parece impensável para executivos de um grande banco. E os empreendedores da Kavod sentiram isso na pele. “Aqui [na Startup Farm] ninguém usa roupa social. A gente estranhou e ainda não se adaptou totalmente. Usamos sempre camisa”, brinca Neufeld sobre a diferença de “dress code” entre uma corporação tradicional e uma startup.

As duas startups têm suas próprias mesas de trabalho, mas dividem um amplo espaço com outros empreendedores. Além de interagir com diversas empresas novatas no dia a dia, eles trocam ideias com mentores e, eventualmente, até com potenciais investidores, parceiros e clientes, em palestras e outros eventos promovidos com frequência pelas aceleradoras. É nesse meio que as concepções sobre o negócio evoluem.

