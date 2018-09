O programa Lab Habitação: Inovação e Moradia vai selecionar até 15 startups de impacto social para uma aceleração de negócios de seis semanas. Realizado pela aceleradora de impacto social Artemisia e pela siderúrgica Gerdau, com apoio do Instituto Vedacit, Grupo Tigre e Eternit, tem como objetivo fortalecer soluções que ajudem a tornar as moradias de milhares de brasileiros mais salubres, dignas e confortáveis.

Para participar dessa iniciativa, os empreendedores devem ter soluções para solucionar problemas de habitação da camada mais pobre da população, como acesso a microcrédito habitacional, empregabilidade na construção civil e infraestrutura e melhoria do espaço público.

Projetos ainda estejam apenas no plano das ideias não serão escolhidos. O programa busca empresas nascentes que já tenham um protótipo ou produto/serviço desenvolvido. Depois das seis semanas de aceleração, as três melhores startups serão escolhidas para receber capital semente e mentorias extras.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de setembro e devem ser feitas pelo site www.artemisia.org.br/labhabitacao

