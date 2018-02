SÃO PAULO – A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) lançou hoje (21) a Connection Bureau, uma plataforma com o objetivo de realizar o matchmaking (proporcionar uma conexão) de projetos de empresas brasileiras e canadenses. O fim principal é a troca de tecnologia entre os países.

Segundo o presidente CCBC, Paulo Perroti, qualquer empresa com inovações tecnológicas pode ser cadastrada na plataforma, basta possuir um projeto viável. Após a inscrição, é feita uma análise do plano de negócios, que se aprovado, validará a participação da empresa na plataforma, que entra no ar amanhã (22), às 9h.

Além de companhias, o cadastro está disponível para investidores, prestadores de serviço ou instituições parceiras (aceleradoras, incubadoras e parques tecnológicos). Desta maneira, a Connection Bureau funcionará como uma rede social repleta de informações sobre esses agentes.

As oportunidades são bilaterais, ou seja, tanto para empresas brasileiras quanto canadenses. “O valor agregado que a Câmara oferece através da plataforma é uma curadoria de apresentação de projetos e tecnologias entre Brasil e Canadá”, explica Perrotti.

No evento de apresentação, a CCBC anunciou a missão que será feita na Startup Fest, festival de inovação que acontecerá em junho em Montréal. “A ideia é levar startups e o pessoal ligado a parques tecnológicos, aceleradoras e incubadoras para ter contato com esse ambiente”, diz o diretor de relações institucionais da CCBC, Paulo de Castro.

Além do Startup Fest, haverá uma segunda missão para apresentar a plataforma e oferecer mentorias para os participantes. “O Chapter Sul consiste em realizar eventos com a Launch Academy [aceleradora de Vancouver] em três capitais diferentes do Sul: Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis”, explica Castro. As mentorias serão direcionadas a incubadoras, parques tecnológicos e startups que já estejam no ponto de se internacionalizar.

As 50 primeiras startups inscritas e aprovadas na plataforma terão acesso exclusivo e gratuito a conteúdo on-line oferecido pela Launch Academy.

Além disso, os 15 primeiros parceiros inscritos terão a oportunidade de enviar um membro para uma reunião com representantes da Launch Academy, no Brasil, no dia 20 de março.