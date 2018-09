A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec) elegeu na última semana seis novas iniciativas para o seu portfólio. O grupo ficará em incubação por um período de quatro anos. Os projetos são embrionários e das áreas de biotecnologia e soluções para gestão e geração energética em prédios e eletrodomésticos.

Entre as escolhidas estão a ProtectMais, que desenvolveu um produto para substituir o alumínio e o PVC das embalagens de medicamentos, a MultitecnoBR, que desenvolve alternativa de baixo custo para a geração de energia elétrica e a Sonata Solutions, focada na área química para tratamento contra o câncer.

Em um primeiro momento, as novatas ficarão no Hotel de Projetos do Cietec, passando depois por segmentação acadêmica: incubação residente de empresas de base tecnológica, de empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e não-residente de empresas de base tecnológica.

As propostas terão apoio no aprimoramento e pesquisa dentro dos laboratórios, bibliotecas e departamentos tecnológicos da Universidade de São Paulo (USP), além de receberem consultoria especializada para captação de investimentos.

Já o BootsLAB, ciclo ligado ao banco BTG Pactual, anunciou as seis scale-ups (startups consolidadas) que serão contempladas na sua segunda edição anual de aceleração realizada em parceria com a aceleradora ACE.

As escolhidas se destacaram dentre 132 inscritas e receberão créditos de US$ 10 mil no serviço de nuvem da Amazon (AWS) e US$ 3 mil no da Google. Além disso, executivos do banco darão diretrizes para aplicação da verba aos empreendimentos.

O programa teve participação de startups de diversos segmentos, como empresa nascente de crédito consignado bxblue, a lawtech Digesto, que promete antecipar ações futuras, e Ewally, para pessoas sem conta bancária movimentarem dinheiro e quitarem débitos.