Com conteúdo interativo e filtrado para cada usuário, a Meu Entrevistador prepara candidatos a processos seletivos de grandes empresas. O site oferece um acervo de vídeos atualizado quinzenalmente, com dicas e palestras de executivos, empresários e profissionais de Recursos Humanos, e ainda permite ao interessado simular entrevistas.

A proposta é revelar o que os recrutadores observam nos currículos ou no LinkedIn, e principalmente aquilo que os gestores perguntam e esperam ouvir ao fazer uma seleção. As entrevistas simuladas, por exemplo, podem ser conduzidas em inglês, para o profissional se preparar para o tipo de questão que costuma aparecer em cada área.

“Aqui você não vai encontrar nenhum guru, nenhuma fórmula mágica, e sim os profissionais que decidem a sua vaga”, diz o fundador e CEO, Fábio Cassettari, no vídeo de apresentação da startup, fundada em novembro de 2017.

Ao DCI, ele explica que o conteúdo é exclusivo, gravado por uma equipe terceirizada, e traz CEOS, empresários, marqueteiros, empreendedores, diretores financeiros e tecnólogos de grandes grupos nacionais e multinacionais, entre eles Ambev, Coca-Cola, Pão de Açúcar e Unilever, além de instituições financeiras como Bradesco e Itaú Unibanco.

A ideia veio da experiência profissional de Cassettari, ele próprio ex-trainee do Itaú. “Percebi a brecha de mercado que processos seletivos davam, com uma alta concorrência. Pensei em uma escola online que desse credibilidade e know-how competitivo ao candidato a grandes empresas”, conta.

O site tem uma assinatura mensal de R$ 19,99 que dá acesso a todo o conteúdo e às ferramentas interativas. Além do modelo B2C (do inglês Business to Consumer), voltado diretamente ao profissional, a Meu Entrevistador também atua com B2B, diz Cassettari. A startup oferece pacotes para universidades e empresas, para estas proporcionarem a alunos e colaboradores o acesso à plataforma. O modelo também trouxe centros educacionais à Meu Entrevistador para fornecer educação corporativa, diz.

Segundo o CEO, a startup paulistana já conta com 100 empresas conveniadas, 600 vídeos na plataforma e 3 mil assinaturas. O empreendedor não revela o faturamento.

Os filtros permitem personalizar o conteúdo de acordo com o perfil e a área de atuação do usuário, em uma lógica semelhante à da Netflix. “Temos um plano para cada usuário. Segmentamos a conta da pessoa por vocação, então selecionamos conteúdos que farão diferença na sua evolução profissional”, afirma o fundador.

Durante o cadastro, o usuário informa seu momento profissional, objetivos, maiores aptidões e deficiências técnicas. Assim, cada um é direcionado a conteúdos específicos e alinhados ao seu perfil.

A cada assinatura paga, a startup oferece outra para profissionais com baixo poder aquisitivo, indicados por ONGS de captação de talentos. “Aproximamos quem tem pouca chance de indicação ou preparação. Canalizamos a captação desses jovens e doamos 2.500 contas aos que mais se destacam”, diz.

HRtechs

A Meu Entrevistador é uma das dezenas de startups relacionadas a carreira e gestão surgidas no Brasil nos últimos anos. Um estudo da aceleradora corporativa Liga Ventures mapeia no País 122 HRtechs, como são conhecidas as empresas nascentes de base tecnológica que têm relação com recursos humanos.

O estudo, que organiza as novatas por segmento de atuação, aponta meia dúzia de novatas na área de entrevistas – JobCoach, JobConvo, Jobecam, Jobot, Présumé e Talentix – e mais de 20 em recrutamento e seleção, entre elas Love Mondays, Revelo, Vulpi e WallJobs. As demais atuam em outros segmentos.

Diferente da Meu Entrevistador, muitas das que fazem entrevistas ou ajudam no recrutamento não têm necessariamente um viés pedagógico. Há ainda plataformas de conteúdo para empreendedores, como a MeuSucesso, ou a executivos, como a MBA60, que têm caráter didático, mas sem foco na entrevista de seleção.

Cassettari crê na ampliação de facilitadores que a tecnologia ainda trará. “Há iniciativas que agem com outros targets”, diz, referindo-se a outras startups que preparam candidatos ou fazem a ponte com empresas. “Elas são muito mais complementares à nossa proposta do que concorrentes”, afirma.

