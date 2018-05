A empresa Energias de Portugal (EDP), por meio de seu braço no País, abriu inscrições para a segunda edição do EDP Starter Brasil, programa de aceleração de negócios voltado a startups com soluções para o setor de energia. Cinco novatas serão escolhidas para participar da iniciativa.

Nesta edição, o programa procura empreendedores com soluções em áreas como armazenamento de energia, redes inteligentes e inovação digital. Inicialmente serão classificadas dez startups para participar de um bootcamp de dois dias. Os participantes apresentarão suas ideias à EDP, e cinco serão selecionadas para continuar na etapa seguinte.

As escolhidas passarão por um processo de aceleração com duração de três meses. O programa contempla a validação do modelo de negócio, criação de proposta de projeto-piloto, validação da solução junto à EDP e mentorias com executivos da companhia de energia.

Os empreendedores finalistas passam a integrar a comunidade global do EDP Starter, possibilitando acesso ao desenvolvimento de projetos piloto financiados pela companhia, abertura a novos mercados, como a Europa, com mentoria internacional e participação em outras competições, entre elas o Seed Race e o EDP Open Innovation, além de um potencial investimento por meio da EDP Ventures, fundo de capital de risco do grupo.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do programa: https://www.edpstarter.com/accelerationprogrambrazil