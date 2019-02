O Facebook e a organização de apoio a negócios de impacto social Artemisia levarão um programa gratuito de mentoria para empreendedores de Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e Recife, nos próximos meses, por meio da Estação Hack na Estrada.

Além disso, um empreendedor de cada capital será convidado para uma vivência dentro da Estação Hack em São Paulo, primeiro centro para inovação do Facebook no mundo.

A iniciativa pretende oferecer para até 25 empreendedores locais atividades exclusivas que incluem mentoria individual, suporte para modelagem do pitch de negócios e feedback de especialistas.

Para participar, as startups podem estar em qualquer fase de desenvolvimento, desde aquelas em estágio inicial até as mais avançadas.



O evento também terá parte de sua agenda aberta ao público interessado no tema de empreendedorismo e impacto social, com painéis com empreendedores acelerados pelo Facebook e Artemisia dentro da Estação Hack em São Paulo.

Esses empreendedores vão compartilhar suas experiências, barreiras e principais aprendizados em suas trajetórias.

As inscrições para startups já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Artemisia.