O fundo de venture capital Social Capital lançou no Brasil a plataforma de Capital-as-a-Service (CaaS) para startups em estágio inicial que buscam investimento e insights para seus negócios.

O País foi o primeiro a receber o CaaS, que selecionará empresas para adquirir os investimentos que ficam entre US$ 50.000 e US$ 250.000 (aproximadamente R$ 186.000 a R$ 930.000).

A plataforma do Social Capital utiliza análise de dados e machine learning para avaliar as startups e identificar aquelas com o melhor desempenho, as melhores soluções e mais potencial de crescimento. O CaaS foi projetado por profissionais vindos de empresas de tecnologia como Facebook, Dropbox e Survey Monkey.

O objetivo é inovar o setor de venture capital que, apesar de se debruçar sobre empresas altamente tecnológicas e disruptivas, muitas vezes ainda segue práticas tradicionais e ultrapassadas para escolher onde alocar seus investimentos.

As inscrições podem ser feitas no caas.socialcapital.com, onde deve ser preenchido um formulário com as principais informações sobre a empresa, seguido pelo upload de dados transacionais, que será a chave para a análise das métricas do negócio. Além disso, o candidato é convidado a escrever um texto com elementos qualitativos como a missão e os valores da empresa.

A resposta chega em poucos dias e, mesmo no caso de a startup não ser selecionada, o Social Capital oferece recomendações e benchmarks para apoiar a empresa em seu processo de evolução. Se a startup quiser tentar novamente, o fundo volta a avaliar as métricas e continua oferecendo análises de seus negócios.

Tanto as selecionadas quanto as não selecionadas recebem a análise quantitativa aplicada pelo fundo na hora de avaliar os negócios, mostrando o desempenho da empresa com relação a métricas fundamentais do setor.

Além disso, o Social Capital pretende implementar serviços como uma comunidade online, webinars (conferências digitais) e conteúdos sobre retenção, aquisição, precificação e outros meios de suporte escaláveis.

O Social Capital leva em conta a contribuição social das iniciativas, como startups dos setores de saúde, educação, serviços financeiros, tecnologias B2B e tecnologias emergentes. Entretanto, a plataforma CaaS abrange qualquer empresa que utilize tecnologia para resolver problemas reais em mercados onde o acesso a investimentos é mais restrito.