A International Finance Corporation (IFC), braço de financiamento do Banco Mundial para o setor privado, lançou um programa para apoiar startups de saúde interessadas em atuar no mercado brasileiro.

A proposta do TechEmerge Health é identificar soluções inovadoras em saúde e facilitar a inserção, no mercado local, das novatas que detêm essas tecnologias. Para isso, a instituição vai oferecer a startups do Brasil e do mundo financiamento e orientação, além de aproximá-las das grandes empresas que já atuam no setor. O programa fornece um pool de US$ 1 milhão em financiamento para apoiar os projetos piloto locais no Brasil.

As interessadas nesse programa de matchmaking (parceria combinada) podem se inscrever pelo site do programa (www.techemergebrazil.org) até o dia 10 de março. O órgão irá selecionar as melhores iniciativas inscritas e interligar as startups com as grandes instituições do setor, para que possam explorar o mercado em conjunto. O evento de matchmaking está programado para os dias 28 e 29 de junho em São Paulo.

Como critério de seleção, a IFC levará em conta startups que tenham inovações comprovadas (com prova de conceito estabelecida e implementadas em um ou mais clientes) e que sejam consideradas relevantes para o Brasil.

De acordo com a diretora do departamento de Cross-cutting Advisory Solutions da IFC, Mary Porter Peschka, mais de 20 grandes sistemas de saúde já se inscreveram no programa e estão buscando novas tecnologias em áreas como engajamento do paciente, análise de dados clínicos, inteligência artificial e tecnologias para pontos de atendimento, entre outras.

O TechEmerge Health já teve uma edição na Índia e agora chega ao Brasil com a mesma proposta de levar inovações para mercados emergentes. O programa tem como parceiros o Ministério de Assuntos Econômicos e Emprego da Finlândia e o Ministério da Economia e Indústria de Israel. No Brasil, a iniciativa é apoiada pela Bionexo, empresa brasileira de soluções digitais para o setor de saúde.

A IFC tem uma carteira global de investimentos de U$ 1,7 bilhão no setor de saúde.