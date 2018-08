A startup paulistana Invenis desenvolveu um sistema de alerta judicial voltado a empresas e escritórios de advocacia. Por meio de uma varredura nos tribunais, a ferramenta identifica novos processos e avisa os clientes em até 24 horas, a partir do momento em que a informação é disponibilizada nos sites das cortes.

Dessa forma, o interessado é alertado por e-mail antes da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico (DJe), o que permite antecipar a estratégia de defesa ou tomar outras providências.

O sistema abrange os sites de Tribunais Estaduais, Regionais Federais e Superiores. Assim, identifica processos cíveis e trabalhistas, por exemplo, abarcando ações relacionadas a órgãos como INSS e Previdência Social, entre outros. A cobertura é nacional e os alertas podem ser filtrados a partir de parâmetros como classe de ação, comarca, valor da causa etc.

“Quando um novo processo é ajuizado, a primeira aparição pública é sua distribuição no site do tribunal correspondente. Só depois ele segue para o Diário Oficial, o que, dependendo da cidade ou Estado, pode demorar até semanas. Dessa forma, conseguimos estar à frente na identificação de novos litígios em relação aos publicadores oficiais, o que dá vantagem para o citado se planejar”, explica o engenheiro Matheus Bombig, um dos fundadores.

Ao lado de Daniel Taparelli, também engenheiro, e do advogado Pedro Vicentini, ele começou a pensar no projeto da Invenis em 2015. O nome da empresa significa buscar, procurar, e vem do latim, idioma do Direito Romano, base do sistema jurídico.

“O Pedro foi fazer uma especialização nos EUA e viu o quão avançadas estavam as opções digitais para consultas de processos por lá, o que o mercado chama de ‘litigation alert’. Quando ele voltou, nos reunimos para traçar planos e desenvolver algo específico para o Brasil”, lembra Bombig.

“Fizemos alguns testes e vimos ser viável. Desenvolvemos um protótipo MVP [minimum viable product] e o oferecemos para escritórios. Começaram a utilizar, gostaram e contrataram os serviços. Dali iniciamos a cobrança pelo alerta”, conta.

A empresa conta hoje com 38 clientes (22 escritórios e 16 empresas). Entre eles estão grandes bancas como Pinheiro Neto e Mattos Filho, além da empreiteira Odebrecht.

“Conseguimos fazer a busca em qualquer campo do Judiciário. Por exemplo, se uma prefeitura mover uma ação, identificaremos a classe (ambiental, trabalhista, cível etc.), juiz e comarca. Se é um escritório e quer fazer uma pesquisa por classe, não conseguirá isso sem o nosso sistema, já que o filtro manual é muito amplo para se achar a ação desejada”, diz.

Como a maioria dos escritórios tem muitos clientes para assessorar, a Invenis repassa os alertas de forma instantânea. “Quase sempre o escritório nem precisa ser prestador da empresa. Se ele quiser gerenciar uma companhia próxima à sua área de atuação, a gente o avisa se ela for citada em alguma ação e o escritório pode oferecer assistência jurídica”, diz.

De acordo com Matheus, assim se evita a revelia, quando se perde o prazo para apresentar a defesa. “Sucursais ou franquias podem ter litígios e não informarem a matriz. Nossa tecnologia evita que isto ocorra, garantindo que a defesa seja feita com calma”, afirma.

A startup cobra dos clientes uma mensalidade que varia de acordo com o volume de pesquisas realizadas. Quanto maior for o número de consultas, menor é o valor unitário.

A Invenis não divulga seu faturamento. Para 2018, a meta é consolidar a marca como referência para assessoria e prevenção jurídica.