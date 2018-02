A Oxigênio, aceleradora de negócios da Porto Seguro, selecionou seis empresas para participar do seu quinto ciclo, entre mais de mil inscritas. Byke Station, Cliente Agente, Gamific, Qual Farmácia, Retina e uCondo foram as eleitas para fazerem parte do programa deste ano.

Cada uma representa um segmento diferente do mercado, desde o setor esportivo (Byke Station) à área de saúde (Qual Farmácia). As startups receberão, como ocorreu nas últimas quatro edições, U$ 50 mil em investimentos diretos e U$ 100 mil em investimentos indiretos, na forma de facilidades e recursos.

O programa promove palestras, mentorias e workshops com executivos da seguradora aos empreendores, bem como uma possível viagem ao Vale do Silício. Criada em 2015, a Oxigênio já teve mais de cinco mil inscrições para seus ciclos. Desde sua primeira edição, 54 projetos de inovação, de 24 aceleradas, já ganharam apoio e estimulo para seu crescimento.

Abaixo, a ficha técnica das escolhidas:

Byke Station: Promove estações 24 horas de auto-serviço para ciclistas, com ferramentas, equipamentos para manutenção e vending machines de suprimentos.

Cliente Agente: Plataforma de recomendação de clientes para corretores de seguros, que premia os clientes pelas indicações, para gerar receita e aumentar a fidelização.

Gamific: Enfoca soluções de gamificação para gestão e incentivo de equipes comerciais, para gerar mais engajamento e vendas.

Qual Farmácia: Marketplace que permite às farmácias impulsionar as vendas no meio digital e ao consumidor encontrar e comprar produtos com comodidade e economia.

Retina: Sistema inteligente de monitoramento, reconhecimento e recuperação de veículos roubados, mesmo sem rastreador, utilizando visão computacional.

uCondo: Plataforma que permite comunicar, gerenciar e organizar as atividades diárias do condomínio com segurança, apoiando moradores, síndicos, porteiros e administradores.