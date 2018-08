O vídeo é a melhor forma de engajar o público e atingir um número maior de pessoas com anúncios online. Isso se deve ao investimento e prioridade das redes sociais como Facebook e Instagram em conteúdo audiovisual.

Segundo o ex-funcionário do Facebook e atualmente CEO da Sapient AG2, Marcelo Lobianco, a rede social conta até com um algoritmo que prioriza anúncios em vídeo. “A empresa está se posicionando como uma plataforma de vídeo também para concorrer com big players como Youtube”, afirma. A empresa tem hoje no Brasil 130 milhões de usuários, número que não para de crescer, segundo Lobianco.

“A garotada não assiste televisão, é uma combinação de Youtube, Netflix e outras plataformas de entretenimento”, diz. Desta forma, apostar em propagandas online em vídeo para o público jovem pode ser a melhor saída.

Um estudo publicado em 2016 pelo Meio & Mensagem em parceria com o Youtube revela que uma parcela de 42% da população brasileira tem o costume de assistir a vídeos na internet. Outros 37% só assistem à televisão. O mesmo levantamento mostrou que 89% dos jovens costumam usar o celular enquanto estão em frente aos televisores.

Assim, campanhas de divulgação das empresas vêm migrando para o conteúdo audiovisual na internet. Hoje, no Brasil, 27% das gravações produzidas são relacionadas a marketing e publicidade. O número faz parte de um estudo realizado pela Samba Tech, empresa de criação e divulgação de vídeos, no início de 2018.

Embora para garantir o sucesso dos anúncios seja necessário dar prioridade aos vídeos, apenas produzir o conteúdo neste formato não basta. O CMO da Samba Tech, Pedro Filizzola, explica que a qualidade é essencial para garantir o engajamento dos usuários. “O grande ponto é ter o mínimo de qualidade e bom gosto porque o vídeo é a forma mais dinâmica de atingir o público online”, diz.

A startup de assinatura de vídeos de exercícios físicos Queima Diária percebeu que anúncios com imagens estáticas não tinham mais visibilidade. “Passamos a fazer propagandas em vídeo, senão acabamos nem vendendo mais”, diz a gerente de operações e performance, Mariana Eyer. A empresa realiza aproximadamente 90% das vendas por meio das redes sociais.

Objetivo

Outra questão abordada no estudo da Samba Tech é o objetivo da criação de vídeos. O resultado apontou que a maioria dos criadores procura divulgação e visibilidade. No entanto, esses pontos ainda são uma dificuldade. Filizzola destaca que, para alcançar estas metas, a empresa deve saber muito bem para qual público alvo produz seus vídeos.

A duração do conteúdo pode depender do canal utilizado. Marianna, do Queima Diária, comenta que nas redes sociais o objetivo é atrair o público de forma mais rápida, portanto a startup utiliza vídeos curtos. No entanto, um potencial consumidor, segundo ela, poderá ser direcionado para canais com gravações mais longas.

No estudo da Samba Tech, 66% do conteúdo audiovisual tinha duração de um a cinco minutos; 29%,de cinco a 25 minutos; 4%, de 25 a uma hora; e apenas 1% tinha mais de uma hora. Quando o assunto era marketing, a participação das produções mais curtas aumentava: 77% dos vídeos duravam de um a cinco minutos, e 19%, de cinco a 25 minutos.