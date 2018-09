A multinacional de tecnologia de pagamentos Visa elegeu as nove últimas startups a serem aceleradas neste ano. Todas foram inseridas em um coworking, passarão por bootcamp (treinamento intensivo) e terão várias mentorias, por três meses em São Paulo.

Entres as selecionadas estão a fintech Confere, de organização de pagamentos de cartões, a seguradora de viagens Umani e a Postmetria, de pesquisa e monitoramento de redes sociais. As iniciativas entrarão na categoria “Start”, que prioriza negócios ainda embrionários.

Todas as propostas deveriam ser soluções, relacionadas de alguma forma com finanças, que casam com o objetivo da Visa em inovar. A companhia pretende investir até R$ 205 mil em serviços e tecnologias em cada um dos negócios selecionados.

Outras cinco companhias já haviam sido escolhidas em julho na categoria Growth, que reúne startups já consolidadas.

O processo para a escolha das nove startups contou com uma rodada de apresentação para executivos e investidores. Cada um teve três minutos para mostrar o potencial de crescimento e rentabilidade de sua empresa. Nesta etapa, 16 iniciativas concorriam à vaga na aceleração.

A Visa iniciou o programa em 2017. Neste ano, outras 14 startups ingressaram na aceleração no primeiro semestre.