Algumas pessoas enxergam o negócio de compra e venda de obras como um investimento mais rentável do que investir em um imóvel ou na própria previdência, segundo James Lisboa, leiloeiro oficial.

O especialista afirma que aqueles que tem quadros ou peças de arte em casa não hesitam em vendê-los quando precisam de dinheiro. As pessoas que participam desses leilões estão investindo e pensando no futuro.

“Tem um casal que compra de quatro a cinco quadros por ano e eles têm gêmeas. Eles falam ‘quando minhas filhas tiverem 20 anos, terão cerca de 150 quadros. Posso vender e financiar os estudos delas’”, comentou Lisboa.

Esse hábito é diferente do que acontecia antigamente, já que as pessoas geralmente adquiriam peças de arte por glamour. Agora, as obras são compradas também por prazer estético, mas principalmente por motivos financeiros.

Com os meios de comunicação, Lisboa acredita que os colecionadores estão mais informados e conscientes. “Através da internet, você tem informações sobre preço em todos os lugares do mundo. Isso ajudou na venda e na especulação”, explicou o especialista.

Por isso, a circulação de obras falsas é algo incomum. O público sabe que não há milagre no mercado e que não é possível comprar um quadro de dez mil reais, por exemplo, por apenas mil. De acordo com Lisboa, o negócio não é vender barato. A oportunidade para quem compra tem a ver com saber preços razoáveis em comparação com o mercado de arte e, para quem vende, o negócio cria liquidez.

“O cliente procura por casas que documentam o que estão vendendo, que tenham um currículo da obra para mostrar que é uma peça original, importante e de valor”, declarou.

Nos leilões feitos por James Lisboa, todas as obras são examinadas pelo especialista, que se torna responsável por suas autenticidades. Especialistas em pinturas e desenhos, a equipe faz a pré-seleção juntamente dos proprietários.

Então, a Casa elabora um catálogo com todos os detalhes das peças a serem apregoadas. Depois do processo de análise, é feita uma exposição durante cerca de uma semana para que os interessados possam ver pessoalmente o que está sendo oferecido.

A instabilidade gerada pelas eleições deste ano teve efeito no mercado de arte. Lisboa comentou que, durante esse período, houve um hiato nas compras e vendas das obras.

“Em um País estável, a economia vai ter giro e vai ter reflexo também no mercado de obras de arte”, comentou.

No momento, os negócios estão se normalizando e as pessoas voltaram a comprar depois das eleições. A Casa realiza cerca de cinco leilões com obras exclusivas por ano e, segundo o especialista, a oferta foi muito boa.

Nos dois últimos, feitos no segundo semestre, 100% das peças foram vendidas e Lisboa finalizou mais outro leilão com 75% de aceitação.

De acordo com ele, os artistas consagrados sempre tiveram grande procura entre os colecionadores, mas os contemporâneos estão mostrando que também possuem admiradores e interessados.

O leilão realizado em 12 de novembro contou com a coleção de Eleonore Koch, aluna do pintor modernista Alfredo Volpi. O espólio inteiro da artista, que contava com 188 lotes, foi arrematado.

“A gente está vivendo um sinal positivo tanto para quem compra quanto para quem vende”, acrescentou Lisboa.