Micro e pequenas empresas ainda investem pouco em pesquisa e desenvolvimento, mas o surgimento das startups e a aproximação com essas novatas pode mudar esse quadro no Brasil, dizem especialistas.

Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que, entre 2012 e 2014, a participação das pequenas que tinham algum dispêndio em pesquisa e desenvolvimento era de apenas 9,6%, ante 65,3% das grandes.

Para Leo Raifur, professor do Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração (FIA), nos últimos anos os empreendedores se empenharam mais em superar a crise e manter suas empresas abertas. “Acredito que o investimento em inovação virá junto com a retomada econômica”, diz.

Nesse cenário, uma saída acessível para promover a inovação é trabalhar em conjunto com startups. É o que acontece no Porto Digital, polo de empreendedorismo localizado em Recife (PE). O diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital, Guilherme Calheiros, observa que muitas MPEs atuam em setores tradicionais, como comércio ou indústria. “Essas empresas não têm a inovação como um ponto determinante. Se a companhia não nasce com DNA inovador é difícil se tornar inovadora depois”, diz. As startups, por sua vez, já nascem com base tecnológica. “Essa parceria é importante para os dois lados. A startup gera soluções o tempo todo e as empresas tradicionais lidam com problemas todos os dias.”

Entidades como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também oferecem apoio para a inovação. “A capacitação pode ser realizada em atendimento individual e personalizado, como também por meio de projetos, cursos e oficinas”, diz o consultor Henrique Romão, do Sebrae-SP.

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) deu início em 2017 ao programa Conexão Startup Indústria. Dezenas de novatas oferecem soluções específicas de acordo com a necessidade das empresas tradicionais.

De acordo com o coordenador de Inovação da agência, Rodrigo Rodrigues, houve uma procura grande de empresas de varejo e serviços interessadas no programa. Ele acredita que outros segmentos serão incluídos nas próximas edições. “Focamos em indústria de transformação, porém, acreditamos que a maturidade para estabelecer projetos de inovação aberta com startups das empresas brasileiras, de uma forma geral e não só indústrias, é a mesma”, diz.

Antes disso, algumas iniciativas isoladas já mostram bom resultado da conexão entre indústrias e empresas nascentes.

Sediada em Concórdia (SC), a Fornari Indústria surgiu de uma oficina mecânica e hoje desenvolve soluções de tecnologia para o agronegócio. A diretora da empresa, Luciene Fornari, procurou startups para agilizar o desenvolvimento de produtos. “Participei de um programa da Endeavor com o Sebrae-SC e vi que esse ambiente de parceria é muito positivo”, conta.

Desde 2011, quando decidiu focar em produtos inovadores, a empresa cresceu mais de 20% até 2016. Luciane cita um exemplo prático de parceria com a startup TNS, que oferece soluções químicas customizadas. “Eles nos ajudaram com a tecnologia de nanorevestimento e polímeros”, diz ela sobre um método para prolongar o tempo útil do ovo na cadeia comercial.