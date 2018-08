Conforme as investigações da Operação Lava Jato avançam, aumenta o número de imóveis apreendidos pela Justiça que são levados a leilão. Do tríplex do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à chácara do ex-ministro José Dirceu, dezenas de bens foram ofertados nos últimos meses.

"A maioria dos imóveis tem um nível alto e está bem localizada, então a venda é relativamente simples", diz Luciano Marangoni, da Marangoni Leilões, que, entre outros, foi responsável pelo leilão do apartamento no Condomínio Edifício Solaris, no Guarujá, litoral paulista, que causou a prisão de Lula.

Nos negócios dinâmicos dos leilões, investidores são atraídos pelas ofertas encontradas nesse tipo de venda: descontos de até 80% em relação aos preços de mercado. Advogado especializado em direito imobiliário e leilão de imóveis, Bence Pál Deák afirma que os efeitos da crise econômica, que congelaram a venda de bens nos últimos anos, estão começando a passar. "Houve uma desvalorização forte [dos preços] no período de recessão, o que pode ajudar a demanda a se recuperar", acrescenta Deák.

Marangoni segue a mesma linha. "A retomada da econômica já começou a ser percebida no mercado. Houve um aumento da procura nos últimos meses." O fato de que alguns desses bens pertenceram a pessoas investigadas ou condenadas na Operação não tem, no geral, um grande impacto para as vendas, afirma Marangoni. "A visão dos compradores é bastante pragmática. Se é um bom negócio, eles fecham. Se não é, não fecham." A exceção à regra, segue, foi o tríplex de Lula. "Nesse caso, houve uma atenção maior, porque se tratava de um imóvel com valor histórico, que mexe com a paixão das pessoas."

Diferentemente dos outros bens, que costumam ser expostos mais de uma vez para ser comprados, o apartamento no Guarujá foi arrematado no primeiro leilão, por R$ 2,2 milhões. Agora o foco dos compradores está nos bens de José Dirceu. Apesar de não terem recebido ofertas no leilão realizado na terça-feira (28), o prédio comercial em Moema, na capital, e a chácara em Vinhedo devem ser arrematados no próximo certame, programado para o início do ano que vem.

"Não tivemos um comprador efetivo, o que é natural quando os bens são apresentados nas primeiras vezes, mas encontramos três ou quatro interessados em cada imóvel", diz Marangoni. O bem que fica na capital deve ser ofertado por R$ 3 milhões, enquanto o terreno em Vinhedo deve ter lance inicial de R$ 900 mil.