Em qual canal assistir Warriors hoje x Timberwolves com Steph Curry

Os Wolves jogam hoje à noite no Chase Center contra os Warriors. Veja como assistir à partida da Conferência Oeste online

O retorno de Stephen Curry é o grande destaque do confronto desta noite, 12 de dezembro, entre o Golden State Warriors e o Minnesota Timberwolves. A partida está marcada para começar às 00h (horário de Brasília), com transmissão pela NBA TV.

Steph Curry joga hoje

Ele está de volta. O astro do Warriors, Steph Curry, que ficou de fora de cinco jogos devido a uma contusão na coxa esquerda , retornará oficialmente para a partida de sexta-feira contra o Minnesota Timberwolves no Chase Center.

Curry não constava na última lista de lesionados do Golden State na quinta-feira, enquanto o ala Draymond Green (motivo pessoal) e Al Horford (ciática) estão oficialmente fora do jogo de sexta-feira.

Após sofrer a lesão na derrota dos Warriors para o Houston Rockets em 26 de novembro, o Golden State manteve Curry em recuperação na região da Baía de São Francisco durante a recente sequência de três jogos fora de casa da equipe.

Inicialmente, a equipe tinha como meta o retorno de Curry para o jogo de sexta-feira contra o Minnesota, e após dois bons dias de treino , parece que o jogador de 37 anos está pronto para jogar.

Com o retorno de Curry, os Warriors, assim que Green e Horford voltarem, poderão ter todo o elenco saudável e disponível pela primeira vez na temporada.