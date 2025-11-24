Jogos da NBA hoje (24/11): veja as partidas da rodada 35 e onde assistir
Rodada da NBA desta segunda-feira (24) reúne clássicos, duelos diretos de conferência e jogos decisivos; veja horários e onde assistir ao vivo.
A noite deste segunda-feira (24) promete ritmo intenso na NBA. A rodada 35 da temporada regular reúne confrontos diretos de conferência, clássicos de rivalidade e equipes brigando por recuperação. Os jogos começam às 21h (horário de Brasília) e seguem até o fim da noite. Confira os principais duelos e onde assistir.
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers
O Raptors tenta reencontrar estabilidade jogando em casa, enquanto o Cavaliers busca embalar uma sequência positiva no Leste. A partida será transmitida pelo NBA League Pass.
Começa às 21h (de Brasília).
Indiana Pacers x Detroit Pistons
Os Pacers, donos de um dos ataques mais velozes da liga, recebem o Pistons, que tenta fugir da parte inferior da tabela. Transmissão: NBA League Pass.
Começa às 21h (de Brasília).
Brooklyn Nets x New York Knicks
Um clássico de Nova York sempre esquenta a rodada. Os Nets querem aproveitar o mando, enquanto os Knicks buscam afirmar sua força defensiva. Transmissão: NBA League Pass.
Começa às 21h30 (de Brasília).
Miami Heat x Dallas Mavericks
Um duelo de alto nível entre Jimmy Butler e Luka Dončić. O Heat tenta crescer na Conferência Leste, enquanto os Mavs defendem uma boa fase no Oeste. Jogo com transmissão pelo NBA League Pass.
Começa às 21h30 (de Brasília).
Memphis Grizzlies x Denver Nuggets
Sem Ja Morant, o Grizzlies aposta na revelação Jaren Jackson Jr., mas enfrenta o atual campeão Denver Nuggets, liderado por Nikola Jokić. Transmissão: NBA League Pass.
Começa às 22h (de Brasília).
Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers
Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard entram em quadra diante do Blazers, ex-time de Lillard. O Bucks tenta manter o alto nível no Leste. A partida passa no NBA League Pass.
Começa às 22h (de Brasília).
New Orleans Pelicans x Chicago Bulls
Zion Williamson conduz os Pelicans em casa contra um Bulls que tenta evitar nova sequência negativa. Transmissão: NBA League Pass. Começa às 22h (de Brasília).
Phoenix Suns x Houston Rockets
Fechando a noite, Kevin Durant e Devin Booker recebem o jovem e veloz Rockets. Destaque para o confronto entre gerações. O duelo será exibido no NBA League Pass. Começa às 23h30. (de Brasília).