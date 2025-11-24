Basquete

Jogos da NBA hoje (24/11): veja as partidas da rodada 35 e onde assistir

Rodada da NBA desta segunda-feira (24) reúne clássicos, duelos diretos de conferência e jogos decisivos; veja horários e onde assistir ao vivo.

Escrito por Anny Malagolini
A noite deste segunda-feira (24) promete ritmo intenso na NBA. A rodada 35 da temporada regular reúne confrontos diretos de conferência, clássicos de rivalidade e equipes brigando por recuperação. Os jogos começam às 21h (horário de Brasília) e seguem até o fim da noite. Confira os principais duelos e onde assistir.

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

O Raptors tenta reencontrar estabilidade jogando em casa, enquanto o Cavaliers busca embalar uma sequência positiva no Leste. A partida será transmitida pelo NBA League Pass.

Começa às 21h (de Brasília).

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Os Pacers, donos de um dos ataques mais velozes da liga, recebem o Pistons, que tenta fugir da parte inferior da tabela. Transmissão: NBA League Pass.

Começa às 21h (de Brasília).

Brooklyn Nets x New York Knicks

Um clássico de Nova York sempre esquenta a rodada. Os Nets querem aproveitar o mando, enquanto os Knicks buscam afirmar sua força defensiva. Transmissão: NBA League Pass.

Começa às 21h30 (de Brasília).

Miami Heat x Dallas Mavericks

Um duelo de alto nível entre Jimmy Butler e Luka Dončić. O Heat tenta crescer na Conferência Leste, enquanto os Mavs defendem uma boa fase no Oeste. Jogo com transmissão pelo NBA League Pass.

Começa às 21h30 (de Brasília).

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Sem Ja Morant, o Grizzlies aposta na revelação Jaren Jackson Jr., mas enfrenta o atual campeão Denver Nuggets, liderado por Nikola Jokić. Transmissão: NBA League Pass.

Começa às 22h (de Brasília).

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard entram em quadra diante do Blazers, ex-time de Lillard. O Bucks tenta manter o alto nível no Leste. A partida passa no NBA League Pass.

Começa às 22h (de Brasília).

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls

Zion Williamson conduz os Pelicans em casa contra um Bulls que tenta evitar nova sequência negativa. Transmissão: NBA League Pass. Começa às 22h (de Brasília).

Phoenix Suns x Houston Rockets

Fechando a noite, Kevin Durant e Devin Booker recebem o jovem e veloz Rockets. Destaque para o confronto entre gerações. O duelo será exibido no NBA League Pass. Começa às 23h30. (de Brasília).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

